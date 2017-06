Katy Perry, les photos d'Orlando nu : "J'ai préféré me réserver pour le bateau"

Actuellement en promotion pour son nouvel album Witness, Katy Perry est sortie du silence un an après la publication des photos dénudées de son ex-compagnon Orlando Bloom. Souvenez-vous, l'été dernier lors de leurs vacances en Sardaigne, le Pirate des Caraïbes avait été photographié à son insu en train de faire du paddle board dans le plus simple appareil, avec la célèbre chanteuse. Si le beau gosse de 40 ans avait opté pour une tenue d'Adam, de son côté, la California Girl avait préféré garder son bikini. Elle s'est expliquée sur ce choix lors d'une récente interview pour l'émission de radio Kyle and Jackie O.

"Il m'a demandé de me mettre nue aussi mais je ne le sentais pas. J'ai préféré dire non. Quand on sort avec quelqu'un, c'est parfois excitant de se dire qu'on devrait essayer de faire l'amour à un endroit plutôt qu'un autre, mais je n'étais pas d'humeur. J'ai préféré me réserver pour le bateau", a-t-elle confié sans fausse pudeur.

La pétillante brunette de 32 ans a aussi ajouté que la star du Seigneur des Anneaux avait voulu se déshabiller pour "essayer de frimer devant tous les autres gens restés près de la côte". C'était sans savoir qu'une ribambelle de paparazzi l'attendaient au tournant. Ce qui est d'autant plus drôle, c'est qu'à cette époque-là, Katy lui expliquait justement le fonctionnement de Twitter et des réseaux sociaux – où il est très peu actif.

Pourtant après la publication des photos, Orlando est rapidement devenu le sujet numéro un sur le réseau social à l'oiseau bleu. "D'un coup, il est remonté en tête des sujets chauds de Twitter. Il a très rapidement compris ça marchait", a-t-elle ajouté en riant. Rappelons que Katy Perry et Orlando Bloom, qui avaient officialisé leur idylle en janvier de l'année dernière, se sont finalement séparés au mois de mars mais restent en bons termes.

Coline Chavaroche