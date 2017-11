Kellan Lutz : Le beau gosse de "Twilight" s'est marié !

Devenu plus rare sur les écrans de cinéma, Kellan Lutz n'est pas pour autant plus malheureux. Le beau gosse américain, interprète du rugueux Emmett Cullen dans la saga Twilight, s'est marié ! Il a annoncé la bonne nouvelle sur Instagram, jeudi 23 novembre, en déclarant que sa belle dulcinée, la présentatrice télé Brittany Gonzales, et lui s'étaient mariés.

Le comédien de 32 ans a choisir le jour de Thanksgiving pour poster une photo d'eux avec chacun une alliance et un livre indiquant "Mr." et "Mrs". Brittany y arbore un solitaire énorme composé de trois anneaux. Quant à Kellan, il porte une épaisse alliance en or.

"Thanksgiving est de loin ma fête préférée, écrit Kellan en légende. J'essaie de mener une vie pleine de gratitude et j'apprécie tout et tout le monde chaque jour. Cette année a été la meilleure et je suis extrêmement heureux et reconnaissant de partager toutes les aventures de la vie avec ma meilleure amie, la femme idéale pour moi."