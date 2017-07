Kelly Helard amincie : Sa folle perte de poids en images !

Après un temps d'absence, Kelly Helard, révélée dans Les Ch'tis (W9), a fait son retour sur petit écran. En effet, elle a tourné dans Moundir et les apprentis aventuriers 2 (W9), puis plus récemment dans Les Vacances des Anges 2 (NRJ12) avec son chéri Neymar. Sur Instagram, la jeune maman du petit Lyam a posté quelques clichés de son séjour en Grèce avec les autres candidats.

Sur l'une des photos partagées, Kelly Helard prend la pose en bikini sur une bouée au beau milieu de la piscine de la villa des Anges. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle affiche une silhouette incroyablement amincie. En commentaires, de nombreux internautes ont remarqué cette perte de poids. "Tu as minci", "Tu es superbe, je vois que tu as retrouvé ton corps de déesse", "Tu as vachement maigri", "Quelle perte de poids ! Tu es magnifique", "Tu as énormément minci, tu es toute jolie", ont-ils ainsi lancé.