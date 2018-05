Kendall Jenner en couple : Une nouvelle star de la NBA dans ses filets...

Quelques mois après sa discrète rupture avec Blake Griffin, ex-vedette des Clippers ayant été transférée en janvier dernier à Détroit, Kendall Jenner a déjà tourné la page avec un autre basketteur.

Selon les informations rapportées mardi 29 mai 2018 par la Page Six, le mannequin de 22 ans est en couple avec Ben Simmons, meneur des 76ers de Philadelphie. Âgé de 21 ans, le sportif australien est l'une des stars montantes de la NBA et avait précédemment fréquenté la chanteuse Tinashe.

D'après nos confrères, Kendall et Ben se voient "depuis quelques semaines" et ont été repérés à plusieurs reprises ensemble au cours des derniers jours. Cette semaine, le couple s'est ainsi retrouvé lors d'un déjeuner en tête à tête au Beverly Hills Hotel. La semaine dernière, le duo avait été vu lors d'une sortie dans un restaurant de Manhattan, le Vandal, où il a passé la soirée avec "un groupe d'amis". "Des mesures de sécurité avaient été prises pour que Kendall et Ben profitent de leur soirée sans tracas", a révélé un indiscret.

Très discrète sur sa vie privée, contrairement aux membres de sa célèbre famille, la petite soeur de Kim Kardashian avait glissé quelques rares confidences au magazine Vogue en mars dernier, révélant qu'elle était "pour les expériences". "Je ne pense pas avoir un cheveu bi ou gay sur ma tête, mais je ne sais pas ! Qui sait ?! Je suis pour les expériences", avait-elle lâché.

Il n'y a plus qu'à patienter avant de découvrir d'éventuelles photos d'elle en compagnie de Ben Simmons... ou d'autres personnes !