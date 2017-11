Kendji Girac et Maître Gims bientôt dans la peau de Robinson Crusoé

Pour une fois, Maître Gims ne sera pas Sapé comme jamais ! Le rappeur s'apprête à vivre une aventure extraordinaire, en compagnie de Kendji Girac.

À lire aussi Penélope Cruz : Bientôt dans la peau de Donatella Versace

Comme le révèle Le Parisien, TF1 est en pleine préparation d'un jeu d'aventure baptisé L'Aventure Robinson. Le principe de ce nouveau programme produit par ALP Envoyer deux célébrités sur une île déserte durant cinq jours. Coupées du monde et livrées à elles-mêmes sur une île sauvage, elles devront remporter un maximum "d'épreuves de dextérité et de réflexion", dans le but de récolter de l'argent pour une association, comme l'a expliqué Alexia Laroche-Joubert. Pas d'épreuves des poteaux ou d'éliminations, la production a souhaité se démarquer de Koh-Lanta : "C'est vraiment une création (...). À eux de se débrouiller. Ils vont vivre loin de tout repère et de leur confort habituel."

Seul point commun avec le jeu d'aventure : son animateur. La production a une fois de plus fait confiance à Denis Brogniart : "Il a une grande légitimité sur la thématique de l'aventure et il incarne le dépassement de soi."

Kendji Girac et Maître Gims ne devront emporter que le strict minimum pour le tournage. C'est la seule information qui leur a été dévoilée ! En effet, l'interprète de Conmigo et celui de Tout donner ne savent pas pour quelle destination ils vont s'envoler, ni comment ils devront dormir et se nourrir : "Ils le découvriront sur place." Denis Brogniart aussi devrait avoir une petite surprise car, selon le quotidien régional français, on lui confiera une mission mystérieuse dans la dernière partie du tournage.

Ce défi ne semble pas effrayer Kendji Girac. Pour preuve, le beau brun de 21 ans s'est réjoui sur Twitter de partir en tournage.