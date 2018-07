Kendji Girac : Torse nu et muy caliente en vacances, il affole ses fans !

Alors qu'il vient de boucler son troisième album, intitulé Amigo qui sortira le 31 août 2018, Kendji Girac peut enfin profiter de l'été après une année chargée en émotions. En effet, le gagnant de The Voice 3 a récemment remporté le prix de la Chanson de l'année aux NRJ Music Awards pour son tube Maria, Maria qui a fait un véritable carton.

À seulement 22 ans, le chanteur aux sonorités gipsy voit depuis quatre ans sa notoriété exploser, et notamment sur les réseaux sociaux où chacun de ses posts lui vaut les compliments des internautes. Jeudi 19 juillet, Kendji Girac a donc dévoilé une nouvelle photo sur son compte Instagram. En vacances en Corse, le jeune homme s'est affiché torse nu au cours d'une virée en bateau. De quoi faire grimper la température auprès de ses abonnés qui ont tout de suite réagi : "Wahou !!", "Cette beauté", "T'es beau", "Merci de partager tes bons moments et de beaux clichés", "Kendji le plus beau de tous", "Parfaitement parfait".

Cette photo survient après que Kendji Girac a vivement été critiqué sur sa récente prise de poids. Ses détracteurs n'avaient pas hésité à commenter en masse sur les réseaux sociaux. Heureusement pour lui, il peut toujours compter sur sa fan base, toujours là pour le soutenir.