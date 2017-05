Kev Adams répond cash aux critiques... un mois après le scandale Gangsterdam

Cela n'aura échappé à personne. Il y a quelques semaines, Kev Adams a vécu l'un des moments les plus douloureux de sa carrière avec la polémique Gangsterdam, comédie dont il tient le premier rôle et qui, au détour d'une séquence dite humoristique, fait l'apologie du viol. Plusieurs critiques et spectateurs sont montés au créneau pour dénoncer ce scandale, appelant au boycott. Censé être un carton commercial, la comédie a fait un four au box-office, ne réalisant pas plus de 350 000 entrées...

Un mois après, Kev Adams est sorti de son silence lors d'une séance de questions-réponses via le hashtag #KevVousRépond sur Twitter. Questionné sur les critiques dont il a pu faire l'objet par le passé, l'intéressé a répondu cash, sans parler ouvertement de Gangsterdam. "Bien sûr que les critiques, les polémiques me touchent, a déclaré l'acteur notamment vu dans Les Profs ou Les Nouvelles aventures d'Aladin. J'essaie de lire tout ce qui se dit à mon propos. Et évidemment j'essaie de lire surtout les critiques justifiées, celles qui ont du sens et celles qui peuvent m'aider à grandir et à m'améliorer. Je lis toutes les critiques, sache-le, et j'ai souvent envie de répondre : 'Merci, merci de t'intéresser, merci de me critiquer parce que ça me fait grandir et avancer'" a même expliqué la star qui sera bientôt à l'affiche de Tout là-haut.

Avant de tempérer, tout en honnêteté : "Parfois quand il y a des gens qui ne sont pas très constructifs, j'ai envie de leur répondre comme ta photo de profil", avant de montrer le cliché en question où l'on pouvoir voir une fille faire un doigt d'honneur. Un message à l'attention des détracteurs de Gangsterdam ? Kev ne le dira pas...