Kevin (Les Marseillais) et sa perte de poids : "Avant, on m'appelait gros-gros"

Depuis ses débuts à la télévision, Kevin Guedj a bien minci. En 2015, il participait pour la première fois au tournage des Marseillais en Thaïlande (W9). Désormais, l'acolyte de Julien Tanti fait partie intégrante de la bande. Actuellement à l'écran dans Les Marseillais VS Le reste du monde, l'amoureux de Carla Moreau a fait une révélation surprenante sur son poids dans l'épisode diffusé lundi 16 octobre 2017 sur W9.

Avant une épreuve durant laquelle les candidats devaient vêtir un costume de sumo et réussir une course d'obstacles, Kevin Guedj a évoqué sa nouvelle silhouette, bien plus svelte qu'auparavant. "Ils m'appelaient gros-gros avant mais maintenant il n'y a plus de gros-gros, je suis slim", a-t-il lancé, fier de lui.

Pour rappel, le séducteur des Marseillais avait déjà annoncé, en avril dernier, avoir perdu environ 9 kilos en marge de sa participation à Moundir et les apprentis aventuriers 2 (W9). "De retour avec un super régime ! By the king Moundir !", écrivait-il en légende d'une photo de lui bien aminci.