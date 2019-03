Khloé Kardashian cocue : Après Jordyn Woods, elle s'attaque à Tristan Thompson

Chaque jour, son nouveau rebondissement ! Voilà près de deux semaines que le scandale a éclaté aux Etats-Unis puis dans le monde entier suite aux révélations de TMZ. Depuis, c'est la guerre entre Jordyn Woods et Khloé Kardashian ! Si la protégée de Will Smith a donné sa propre version des faits (accusant Tristan Thompson de l'avoir embrassée lors d'une soirée), la soeur de Kim Kardashian a fustigé cette dernière. Selon Khloé Kardashian, Jordyn Woods serait d'ailleurs la cause de sa rupture avec le basketteur professionnel. Mais surprise, la maman de True est revenue sur ses dires et s'est déchaînée cette fois-ci sur son ex-compagnon.

Samedi 2 mars 2019, Khloé Kardashian s'est exprimée sur son compte Twitter et elle n'y est pas allée de main morte. "Ça a été une horrible semaine et je sais que tout le monde en a marre d'entendre parler de cette histoire (tout comme moi). Mes émotions prennent le dessus et j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. Honnêtement, que Tristan me trompe et m'humilie n'a pas été aussi choquant que la première fois", a-t-elle commencé avant d'ajouter : "Ce qui a été le plus dur et le plus douloureux, a été d'être blessée par un proche. Quelqu'un que j'aime et traitais comme une petite soeur. Jordyn n'est pas à blâmer pour la rupture de ma famille. C'est la faute de Tristan."

La déclaration de Khloé Kardashian a déchaîné les passions sur le réseau social ! Malgré tout ce scandale, la soeur de Kim Kardashian est prête à tourner la page pour son bien-être et ses proches. "Maintenant je dois aller de l'avant, et compter sur ceux qui me soutiennent, ma famille, ma santé et mon magnifique bébé True", a-t-elle conclu.