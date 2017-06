Khloé Kardashian méconnaissable sans maquillage : la bombe se dévoile au naturel

Khloé Kardashian est toujours sur son 31. La bombe de 32 ans se montre rarement sans être très apprêtée, les cheveux bien coiffés et le visage parfaitement maquillé grâce à toute son équipe beauté. Même quand elle se rend à la salle de sport, la star de l'Incroyable Famille Kardashian veille à être la plus impeccable possible.

Pourtant, la soeur de Kim Kardashian a fait une exception à sa règle d'or cette semaine, alors qu'elle partageait les coulisses de sa séance de sport sur les réseaux sociaux. La chérie du basketteur Tristan Thompson s'est dévoilée complètement au naturel. Sans maquillage et les cheveux mouillés et plaqués en arrière, la célèbre blonde était méconnaissable !

La star de l'émission Revenge Body With Khloé est apparue le teint pâle, alors qu'elle abuse habituellement de l'auto-bronzant, et un détail a particulièrement choqué ses fidèles abonnés : son nez qui est apparu bien plus gros et épaté qu'à l'accoutumée. De quoi mettre à mal les rumeurs persistantes de chirurgie esthétique.

Si la belle a avoué s'être fait refaire les lèvres, elle a toujours nié avoir modifié son nez. En revanche, elle mise sur les talents de sa maquilleuse Joyce Bonelli, qui réussit chaque jour un petit exploit. "Le contouring que j'applique sur Khloé depuis huit ans vaut toutes les opérations de chirurgie. Bien sûr que non elle ne l'a pas fait refaire, c'est juste du maquillage", a-t-elle expliqué au site NyMag.com. Preuve que le maquillage fait vraiment des miracles !