Khloé Kardashian : "Toxique" pour Lamar Odom, selon sa fille Destiny

La saga Khloé Kardashian-Lamar Odom, qui a suscité l'intérêt de millions d'internautes, a pris fin avec l'officialisation de leur divorce. Les enfants de l'ancien basketteur, Lamar Jr. et Destiny, ont naturellement été affectés par cette relation tumultueuse. La jeune fille la qualifie même de "toxique" dans sa toute première interview...

C'est dans un documentaire de dix minutes intitulé Surviving a Father's Addiction: Lamar Odom's Family Speaks out et produit par People et Entertainment Weekly que Destiny Odom s'exprime. L'adolescente y évoque l'histoire d'amour entre son père et Khloé Kardashian, une romance nocive pour Lamar : "Je pense que mon père a une personnalité addictive, il était accro à l'attention [médiatique] qu'il recevait avec Khloé (...). C'était une relation très toxique."

Les enfants de Lamar Odom ont fait les frais de cette romance. Dans son documentaire, Destiny explique avoir souffert de harcèlement scolaire. Le phénomène s'est intensifié après les révélations sur l'addiction à la drogue de son père : "Le harcèlement a commencé quand il a épousé Khloé. Il y avait des remarques sarcastiques à l'école. Et quand son addiction a été rendue publique, c'est devenu un truc sur les réseaux sociaux. Même les gens que je considérais comme des amis écrivaient des choses. C'était humiliant."

"Tout ce que je peux faire, c'est lui dire que je l'aime et que je suis là pour lui... On ne peut pas forcer une personne accro à se soigner, il faut qu'elle le veuille elle-même", ajoute Destiny. Lamar Odom a fait ce travail sur lui-même, expliquant que ses enfants étaient le moteur principal de son rétablissement. Lamar Jr. et Destiny l'ont récemment accompagné aux Nickleodeon's Kids' Choice Awards.

Liza Morales, la maman de Lamar Jr. et Destiny, apparaît également dans Surviving a Father's Addiction: Lamar Odom's Family Speaks out. Loin des Kardashian, la famille Odom forme désormais un clan uni.

De son côté, Khloé est heureuse au côté d'un autre basketteur, le Canadien des Cleveland Cavaliers Tristan Thompson.