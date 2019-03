Khloé Kardashian : Trompée par Tristan Thompson, elle va "de l'avant"

Grâce aux réseaux sociaux, les stars sont plus proches de leurs fans. Khloé Kardashian partage des messages subliminaux avec les siens. Victime d'une nouvelle infidélité de son ex-compagnon Tristan Thompson, la bombe indique qu'elle souhaite aller de l'avant.

@khloekardashian compte près de 90 millions d'abonnés sur Instagram. Elle y a publié deux poèmes dans sa story du mardi 5 mars. Les vers sont de l'auteur Nikita Gill, qui écrit dans The Truth About Your Heart ("La vérité sur ton coeur") : "Ton coeur se soignera tout seul. C'est pour ton esprit que tu dois t'inquiéter... Ton esprit te gardera éveillée la nuit, te fera pleurer, te détruira encore et encore. Tu dois convaincre ton esprit d'aller de l'avant... parce que ton coeur sait déjà comment guérir."

Dans le second poème intitulé Petites histoires, Nikita Gill écrit : "Le mot le plus triste au monde est presque. Il était presque amoureux. Elle était presque la bonne pour lui. Il a failli l'arrêter. Elle a failli l'attendre. Il a failli vivre. Ils ont presque réussi." Ces mots ont visiblement touché Khloé Kardashian, que son ex-compagnon basketteur Tristan Thompson a encore trompé, avec la meilleure amie de Kylie Jenner, le mannequin Jordyn Woods.

À 34 ans, Khloé Kardashian semble prête à repartir de zéro sur le plan sentimental. La maman de True (née de sa relation avec Tristan Thompson) ne se retournera que pour séduire les internautes...