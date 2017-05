Kim Glow (Les Anges 9) balance sur les fesses "fake" de Milla : "C'est raté"

Jeudi 11 mai, Kim Glow (Les Anges 9) était l'invitée du jour dans le Mad Mag de NRJ12.

Face à Ayem Nour et ses chroniqueurs, la chanteuse de Sans vous a accepté de parler de chirurgie esthétique - elle qui vient de faire refaire ses fesses - et de participer à un petit jeu proposé par la chroniqueuse Emilie Picch. Le but était simple : Kim devait deviner si certaines stars de télé-réalité avaient elles aussi eu recours à la chirurgie pour augmenter la taille de leur popotin.

Si l'ex d'Anthony est restée courtoise lorsqu'il a été question des fessiers de Sarah Fraisou, de Jazz et même d'Ayem Nour, la jeune femme n'a pas su le rester quand il a fallu parler des courbes de sa rivale Milla Jasmine. "Le sien est fake ! Elle me l'a avoué. Elle vous dira qu'il est naturel, mais moi elle me l'a avoué. Elle l'a fait en Colombie avec un produit qu'on met pas en France", a-t-elle tout d'abord lâché en direct. Et d'ajouter pour bien enfoncer le clou : "C'est très raté en vrai !"

Gageons que Milla Jasmine ne devrait pas tarder à répondre à Kim Glow, que ce soit sur ses réseaux sociaux ou dans le Mad Mag du vendredi 12 mai. Affaire à suivre...

Une séquence à retrouver dès à présent dans notre player vidéo !