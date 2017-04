Kim Glow (Les Anges 9) traite Milla "d'escort" : La bombe la clashe fortement

Depuis la fin de tournage des Anges 9 de NRJ12 à Miami, ce n'est plus du tout le grand amour entre Kim Glow et Milla Jasmine. Sur leurs réseaux sociaux respectifs, les deux starlettes de télé-réalité viennent par exemple d'échanger des mots très durs...

C'est l'ex-petite amie du beau gosse Anthony qui a ouvert le bal en dévoilant sur son compte Snapchat des images assez coquines de Milla (26 ans) en train de vivre un moment caliente entourée de jeunes femmes collées à elle... Pourquoi Kim a-t-elle relayé cette vidéo ? Pour railler la leçon de morale que lui a faite Milla quand elle s'est rapprochée d'Anthony Alcaraz pour se remettre (très très rapidement) de sa rupture.

"La différence, c'est que moi, je n'ai jamais craché sur mon passé et j'assume. Je m'achète un sac avec mes sous parce que je ne suis pas une escort, en fait !", a ajouté Kim après avoir relayé ces images. Et de poursuivre en moquant le vrai prénom de Milla qui est "Marie-Charlotte".

Bien entendu, Milla n'a rien laissé passer et a rapidement répondu à Kim sur son propre compte Snapchat. "Kim Glow, tu t'appelles Sophie... Pourquoi tu parles de prénoms ? Assume déjà le tien. Innove ! J'ai vraiment pas ton temps. Prends ta retraite car tu deviens vraiment gênante. Tu mens sur ton âge, sur ton prénom... Parle pas de moi, ne m'invente pas un passé, vis ta vie et ne rêve pas la mienne. Ton plan dans Les Anges a échoué, très vite le public verra ton vrai visage de manipulatrice", a commencé Milla. Et d'en remettre une couche dans la foulée : "Neuf télés à ton actif, tu n'es pas une victime. 34 ans, t'es plus une enfant. Ne t'attaque pas à plus forte que toi. Et une dernière chose pour le bien du public, ARRÊTE LA CHANSON !"

Bref, encore de jolis échanges entre starlettes de télé-réalité grâce à Snapchat !