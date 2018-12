Kim Kardashian à Disneyland avec ses neveux : "Je vous aime tellement"

Vendredi 14 décembre 2018, Kim Kardashian a pris ses distances avec son embrouille avec Drake pour passer du temps en famille. La star de 38 ans a emmené les fils de sa soeur Kourtney à Disneyland pour leur anniversaire. En effet, Mason et Reign sont tous les deux nés à la même date : le premier célèbre son 9e anniversaire tandis que son cadet a eu 4 ans.

Les deux garçons ont donc eu droit à une nouvelle visite du pays merveilleux imaginé par Walt Disney en 1955. Leur mère Kourtney ainsi que leur grand-mère Kris Jenner étaient de la balade. Kim Kardashian a également fait la surprise à ses aînés qu'elle promenait en poussette : North, 5 ans, et Saint, qui vient d'avoir 3 ans. Leur soeur Chicago, 11 mois, est encore trop petite pour apprécier le parc d'attractions.

Sur Instagram, Kim Kardashian a posté deux photos la montrant avec Mason et Reign. En légende, elle leur souhaite un bel anniversaire : "Mes deux neveux sont nés un même jour !!! Mason et Reign, je vous aime tellement tous les deux ! Vous voir grandir est la meilleure chose qui soit ! J'ai hâte de célébrer votre anniversaire avec vous les gars !" Kris Jenner, leur grand-mère, a elle posté un montage photos des deux petits, montage légendé ainsi : "Joyeux anniversaire à nos magnifiques garçons, Mason et Reign ! Vous voir grandir m'apporte tellement de joie. Vous êtes les plus grandes bénédictions de nos vies et je vous aime tant. Joyeux anniversaire."