Kim Kardashian braquée à Paris : Plusieurs suspects mis en examen

Nouvelles informations concernant l'affaire du braquage de Kim Kardashian. Selon BFMTV, deux suspects ont été mis en examen ce jeudi 12 janvier. Le premier d'entre eux, un homme de 64 ans, mis en examen pour recel et association de malfaiteurs, est soupçonné d'avoir aidé à la revente des bijoux volés. "Issu de la communauté des gens du voyage, le casier judiciaire de cet homme de 64 ans porte plus de dix inscriptions, dont une en 1998 pour détention et transport de fausse monnaie, et une autre pour vol aggravé. Sorti de prison fin 2011, il avait été mis en examen six mois plus tard dans une affaire de fabrication de faux billets, mais a été acquitté aux assises l'été dernier", a rappelé l'AFP.

Si le suspect nie toute implication dans la terrible agression dont a été victime Kim Kardashian dans la nuit du 2 au 3 octobre dernier 2016 à Paris, les enquêteurs avaient suivi sa trace et celle d'un des braqueurs, à Anvers, plaque tournante de la joaillerie. C'est très probablement dans cette ville belge que la fameuse bague à 4 millions d'euros a été revendue. "C'est une ville où la joaillerie peut être vendue sans qu'aucune question ne soit posée", confiait récemment une source au Daily Mail.

Le deuxième suspect mis en examen est un homme de 63 ans, dont LCI dévoile l'identité. Il s'agit de Yunice A., né le 4 août 1953, mis en examen des chefs de "vol avec arme en bande organisée, enlèvement ou séquestration, association de malfaiteurs".

Le troisième est un homme de 44 ans, mis en examen pour complicité de vol avec arme en bande organisée, enlèvement et séquestration et association de malfaiteurs rapporte BFMTV, qui précise qu' "une quatrième personne, âgée de 27 ans, est en cours de présentation devant le juge d'instruction".

Kim K. est bien arrivée à Dubaï

Pour la toute première fois depuis son agression, la starlette de 36 ans a quitté le territoire américain. La reine des réseaux sociaux a été photographiée hier (mercredi 11 janvier) à l'aéroport de Los Angeles, en partance pour Dubaï, où elle était attendue pour donner une Masterclass beauté.

Ce n'est pas seule que la femme de Kanye West effectue ce voyage d'affaires, mais accompagnée de son beau-frère Scott Disick, le compagnon de sa grande soeur Kourtney Kardashian. Tous deux sont bien arrivés à destination comme l'attestent les photos et vidéos qu'ils ont postées sur les réseaux sociaux.