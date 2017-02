Kim Kardashian envisagerait de revenir à Paris, cinq mois après son braquage

Kim Kardashian serait-elle enfin prête à remettre les pieds dans la capitale française, cinq mois après le violent braquage à main armée dont elle a été victime ? Si l'on en croit les derniers propos rapportés par le magazine People, la star de 36 ans songerait très sérieusement à venir assister aux prochains défilés de la Fashion Week parisienne, qui se tiendra du 28 février au 8 mars prochain.

Selon un proche de la famille, la soeur de la vedette de télé-réalité, Kendall Jenner, est confirmée sur les défilés de plusieurs maisons de luxe et Kanye West "est intéressé" par l'idée de se joindre à sa belle-soeur. Dans cette optique, Kim K "est en train d'envisager de voyager avec lui". Le rappeur de 39 ans a pour sa part dévoilé sa collection Yeezy Season 5 lors de la Fashion Week new-yorkaise.

Ils ont l'air d'aller mieux, Kim paraît plus heureuse

Cette annonce intervient quelques jours après que la mère de North (3 ans) et Saint (1 an) a vu un juge français à New York dans le cadre de l'enquête de son braquage. Elle avait notamment donné sa version des faits avant d'identifier les deux hommes qui lui ont dérobé ses bijoux sous la menace d'une arme. Pour rappel, dix-sept suspects ont été arrêtés le mois dernier à Paris lors d'un impressionnant coup de filet. Certains assaillants sont passés aux aveux et sont actuellement incarcérés.

Ces derniers mois ont été particulièrement éprouvants pour Kim Kardashian et Kanye West, qui avait lui-même été interné en psychiatrie un mois après l'agression de son épouse pour soigner une dépression. Plusieurs rumeurs persistantes avaient fait état d'une séparation imminente pour le couple, qui se fréquente depuis 2012 et qui s'était marié en 2014. Malgré la tempête, Kimye paraît aujourd'hui plus soudé que jamais. "Ils ont l'air d'aller mieux. Kim paraît plus heureuse. Ils s'amusent ensemble. Les difficultés rencontrées ces derniers mois semblent relevé du passé", a déclaré un indiscret au magazine People le 9 février. On n'est pas passé loin du drame !