Kim Kardashian : Fillette sage et adorable en famille, avant la célébrité

Kim Kardashian est l'une des personnalités les plus suivies sur les réseaux sociaux. Cette semaine, elle a offert à ses plus de 95 millions d'abonnés sur Instagram un cadeau adorable : une nouvelle photo d'elle enfant, en compagnie de ses soeurs, de son petit frère et de leurs parents. Illustration d'une famille américaine dans les années 80, bien avant la télé-réalité et la célébrité...

Le jeudi, c'est #ThrowbackThursday ! Le principe, consistant en la publication de photos anciennes, est connu de tous les utilisateurs de Facebook, Instagram et Twitter. Kim Kardashian s'est une nouvelle fois prêtée au jeu en partageant sur Instagram une photo de famille vieille de plusieurs décennies. On y voit Kris Jenner (à l'époque Kardashian), son mari Robert et leurs quatre enfants Kourtney, Kim (assise à droite, en robe bleue), Khloé (sur les genoux de son papa) et Rob, encore bébé. En légende, Kim écrit "Squad", description d'une équipe visiblement prête pour fêter Pacques !

Kim Kardashian est une habituée du #TBT. La superstar qui soufflera ses 37 bougies en octobre publie régulièrement des images de son enfance. Des souvenirs que sa grande soeur Kourtney partage.