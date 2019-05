Kim Kardashian maman pour la 4e fois : un petit garçon "parfait" !

Kim Kardashian et Kanye West se sont rendus à l'hôpital dès jeudi 9 mai pour accompagner la mère porteuse de leur enfant.

Le quatrième enfant de Kim Kardashian et Kanye West a un point commun avec sa grande soeur Chicago : elle aussi a été conçue grâce à une insémination artificielle. Kim avait déjà célébré la naissance à venir de son deuxième garçon au cours d'une baby-shower sur le thème de la méditation et du cannabis.

Le petit garçon fera bientôt la connaissance de ses deux autres frère et soeur, North et Saint West (5 et 3 ans), et ses six cousins Mason, Penelope, Reign Disick (enfants de Kourtney Kardashian et Scott Disick), Stormi Webster (fille de Kylie Jenner et Travis Scott), True Thompson (fille de Khloé Kardashian et Tristan Thompson) et Dream (fille de Rob Kardashian et Blac Chyna).

Kris Jenner est devenue grand-mère pour la dixième fois.