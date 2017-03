Kim Kardashian : Photo souvenir vintage en mémoire de son défunt papa...

Kim Kardashian n'oublie pas son défunt papa. Treize ans après la mort de l'avocat Robert Kardashian, la vedette de télé-réalité a publié une photo de famille souvenir sur sa page Instagram. Sur le cliché en question, on peut voir les parents de la star, Kris Jenner et son regretté mari, qui tiennent deux de leurs quatre enfants dans leurs bras.

L'ancien couple pose tout sourire dans le jardin de la maison familiale. Toute apprêtée et avec un brushing sacrément choucrouté sur le cliché, Kris Jenner a depuis bien changé si l'on en croit les internautes qui l'ont trouvée pour la plupart "méconnaissable".

Rappelons que Kris et Robert sont restés mariés treize ans avant que l'avocat d'OJ Simpson ne tombe malade et décède d'un cancer fulgurant de l'oesophage. Ensemble, ils ont eu Kim, Khloé, Kourtney ainsi que Rob Kardashian, avant que la mère de famille ne refasse sa vie avec le champion de décathlon Bruce Jenner, devenu Caitlyn Jenner. Ils ont eu deux filles avant de mettre un terme à leur union il y a deux ans : les soeurs Kendall et Kylie Jenner.

L'Incroyable Famille Kardashian avait déjà acquis une belle notoriété grâce au célèbre avocat et homme d'affaires Rob Kardashian, avant de connaître le succès avec la diffusion de son émission de télé-réalité sur la chaîne E! Entertainment.

Le programme suit de près les aventures familiales, sentimentales et personnelles du clan depuis plusieurs années. La diffusion de la 13e saison du show vient d'ailleurs tout juste de commencer aux États-Unis et promet d'ores et déjà de faire exploser l'audimat.