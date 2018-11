Kim Kardashian : Sa maison évacuée en urgence après des incendies dévasteurs

Semaine compliquée pour les habitants de la Californie. Kim Kardashian, à l'instar de nombreuses autres personnes, a en effet été contrainte d'évacuer son domicile à cause des incendies ravageurs dans les environs d'Hidden Hills.

Jeudi 8 novembre 2018, la star de télé-réalité s'est emparée de son compte Instagram pour révéler qu'elle avait dû quitter sa maison de Calabasas en urgence sur ordre des autorités après que des flammes eurent ravagé une quarantaine de kilomètres carrés. Un sinistre qui a réduit en fumée de nombreux hectares de forêts et qui menace des milliers de foyers. Avant cela, la maman de North (5 ans), Saint (bientôt 3 ans) et Chicago (9 mois) était en déplacement pour un voyage d'affaires. "Priez pour Calabasas. Je viens juste d'atterrir et de rentrer à la maison et j'ai eu une heure pour faire mes valises et évacuer notre maison. Je prie pour que tout le monde soit en sécurité", a-t-elle expliqué dans sa story, remerciant au passage les pompiers pour leur travail.

Sa soeur aînée Kourtney, qui vit tout près de chez elle, a également révélé qu'elle avait évacué son domicile.