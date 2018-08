Kim Kardashian : Sa réponse aux rumeurs d'un quatrième bébé...

Invitée au 25e anniversaire de l'organisation de luxe What Goes Around Comes Around, lors d'une soirée spéciale de vente aux enchères, le 21 août 2018 à Los Angeles, Kim Kardashian a démenti les rumeurs d'une quatrième grossesse.

La star de 37 ans, récemment au coeur d'une polémique où elle était accusée d'homophobie, ne compte pas avoir un autre enfant pour le moment avec son mari, le chanteur Kanye West. "Je ne sais pas, je ne comprends pas, j'ai lu tout cela, j'ai lu un truc à ce sujet... rien de tout ça n'est vrai. Mais j'ai toujours été très ouverte sur le sujet de la maternité et j'en ai parlé dans l'émission [Keeping Up With the Kardashians, ndlr] alors...", a-t-elle dit à E!. Et la belle brune d'ajouter : "On commence à tourner la 16e saison la semaine prochaine. Alors si je pense un peu plus à ce sujet et que cela doit se produire, vous le saurez clairement en regardant l'émission. Mais pour le moment, c'est non."

Kim Kardashian, rentrée à Los Angeles après une escapade à Miami pour assister à un mariage, a eu trois enfants : North (5 ans), Saint (2 ans) et Chicago (7 mois, née par mère porteuse).

Thomas Montet