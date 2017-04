Kim Kardashian, un 3e enfant ? Une starlette propose d'être sa mère porteuse !

Maman de deux enfants, dont l'adorable petit Saint qui n'a qu'un an et demi, Kim Kardashian songe déjà très sérieusement à leur offrir un petit frère ou une petite soeur. Seul problème, les médecins lui déconseillent fortement de retomber enceinte. En cause ? Un utérus fragilisé par les précédentes grossesses et des accouchements délicats. Si la bombe américaine de 36 ans entend les mises en garde, son désir de bébé est plus fort que tout. C'est pourquoi elle a récemment subi une intervention chirurgicale au niveau de l'utérus, opération qui devait rendre une nouvelle grossesse possible mais qui s'est finalement soldée par un échec. C'est avec une vive émotion que la femme de Kanye West a révélé la mauvaise nouvelle dans le quatrième épisode de la saison 13 de Keeping Up With The Kardashians (L'Incroyable Famille Kardashian). Désemparée, elle songe à nouveau au recours d'une mère porteuse, comme elle l'avait fait avant de tomber enceinte de Saint.

S'il se dit que Kim Kardashian pourrait demander à sa grande soeur Kourtney de porter son enfant - elle a vécu trois grossesses parfaites dont sont issus ses trois enfants Mason, Penelope et Reign -, une starlette se dit prête à voler à son secours. Il s'agit de Shawna Craig, l'épouse de l'acteur Lorenzo Lamas. "Ce n'est pas pour des motivations financières que je veux le faire, c'est plus à cause de l'histoire et du fait que je sens que je peux faire quelque chose de bien pour quelqu'un", témoigne ainsi Shawna Craig auprès d'E!. Entrer en contact avec Kim Kardashian serait un jeu d'enfant puisque son époux Lorenzo Lamas connaît très bien Kris Jenner, la maman de Kim Kardashian, et Bruce Jenner, devenu Caitlyn Jenner. "Il pourrait leur passer un coup de fil. Je suis totalement partante", ajoute la jeune starlette, visiblement très motivée pour porter l'enfant de Kim Kardashian et Kanye West. Pas sûr que les principaux concernés soient très intéressés...

Cette proposition faite par la jeune femme de 30 ans se veut très sérieuse puisqu'elle a déjà porté l'enfant d'une autre, celui de sa belle-fille Shayne Lamas, fille de Lorenzo Lamas, qui avait failli perdre la vie lors de sa grossesse malheureusement interrompue par une rupture utérine rare qui l'a aussi rendue stérile.

Olivia Maunoury