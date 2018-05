Kirsten Dunst maman : Le prénom de son premier bébé enfin révélé

Le 8 mai 2018, le magazine People annonçait la naissance du premier enfant de Kirsten Dunst. A 36 ans, la star des films Virgin Suicides et Marie-Antoinette est effectivement devenue maman d'un petit garçon avec son fiancé, l'acteur Jesse Plemons (30 ans). Aujourd'hui, de nouveaux détails autour de l'heureux événement ont émergé, à commencer par le prénom du nouveau-né. Tout un mystère qui prend fin !

Selon The Blast, qui s'est procuré l'extrait de naissance, la comédienne hollywoodienne et son compagnon ont choisi d'appeler leur premier enfant Ennis. Un doux et rare prénom d'origine écossaise qui signifierait "île" ou "le seul choix", dépendant de plusieurs sites. On apprend également que le bébé est né le 3 mai dernier dans un hôpital de Santa Monica (Los Angeles).

En couple depuis janvier 2017, Kirsten Dunst et Jesse Plemons sont très discrets sur leur vie privée. Pour preuve, la jolie blonde avait confirmé qu'elle attendait un enfant lors d'un shooting pour Rodarte diffusé fin janvier, alors qu'elle était déjà bien avancée dans sa grossesse.