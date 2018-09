Kirsten Dunst sur tapis rouge : Silhouette pulpeuse après l'accouchement

Kirsten Dunst avait disparu des red carpets pour cause de congé maternité. En mai dernier, l'actrice américaine de 36 ans a donné naissance à son premier enfant, fruit de son amour pour le comédien de la série Fargo Jesse Plemons.

Pour la première fois depuis son accouchement, Kirsten Dunst est revenue sur un tapis rouge, celui de la grande cérémonie des Emmy Awards qui s'est déroulée Theater Microsoft de Los Angeles le 17 septembre 2018. Vêtue d'une longue robe satinée de couleur bleu nuit signée Schiaparelli Haute Couture, proposant un décolleté très généreux qu'on ne lui connaissait pas avant la maternité, la jeune maman était présente pour soutenir son homme.

Nommé dans la catégorie meilleur acteur d'une mini-série ou d'un téléfilm pour son rôle de Robert Daly dans Black Mirror: USS Callister, Jesse Plemons n'a malheureusement pas remporté le prix. Darren Criss lui a été préféré pour sa prestation dans le rôle d'Andrew Cunanan dans The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story. L'ex-star de Glee a également battu l'excellent Benedict Cumberbatch qui deviendra prochainement papa pour la troisième fois.

Comblée par son nouveau rôle de maman, Kirsten Dunst ne s'est toujours pas confiée sur cette nouvelle vie à trois dont elle profite à l'abri de toute agitation médiatique. La star des films Virgin Suicides et Marie-Antoinette n'a jamais révélé le prénom de son fils, le média The Blast (qui s'est procuré l'acte de naissance) s'en est chargé pour elle. Celui qui la rend si heureuse depuis quatre mois s'appelle Ennis, un doux et rare prénom d'origine écossaise qui signifierait "île" ou "le seul choix".