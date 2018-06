Kirsten Dunst, un mois après l'accouchement : En balade avec son petit Ennis

Le 3 mai 2018, Kirsten Dunst devenait maman pour la première fois. L'actrice américaine accouchait à Santa Monica d'un beau petit garçon, Ennis Howard, fruit de sa relation avec le comédien Jesse Plemons (son partenaire dans la série Fargo). Depuis cette naissance, le jeune couple profite du temps passé avec son nouveau-né, et commence à sortir, à se montrer à nouveau en public.

Le 22 juin, la star de Virgin Suicides et son amoureux étaient croisés en pleine balade dans les rues de Los Angeles. La petite famille profitait du généreux soleil californien. L'occasion pour nous d'apercevoir la petite bouille trop mignonne d'Ennis, qui n'a qu'un mois et demi d'existence au compteur.

Âgée de 36 ans, Kirsten Dunst avait annoncé officiellement sa grossesse avec des portraits magnifiques pour Rodarte. L'ex de Garrett Hedlund et Jake Gyllenhaal est fiancée à son partenaire de jeu dans Fargo depuis janvier 2017. Elle avait déjà fait part de ses envies de devenir maman, avant de l'être pour de bon. "Je suis à un stage de ma vie où je me dis que je travaille depuis que j'ai trois ans. Il est temps d'avoir des bébés et de profiter", a-t-elle déclaré à l'édition britannique de Marie Claire en juillet 2017.

Parallèlement, on a appris que Kirsten avait mis en vente sa maison de SoHo à New York pour 4,4 millions de dollars. Peut-être pour investir dans un propriété plus reculée et familiale.