Koh-Lanta 2019 : Une candidate "très attristée" par la mort de deux êtres chers

Triste nouvelle pour une aventurière révélée récemment dans Koh-Lanta, la guerre des chefs sur TF1. Sur Instagram, Aliséa, qui a quitté le jeu sur décision médicale, a révélé avoir perdu deux êtres chers en très peu de temps. Des morts qui l'attristent comme elle l'explique elle-même dans son post publié mercredi 5 juin 2019.

Une image noire : c'est ce qu'a partagé la jeune Aliséa sur le réseau social. "Une image noire synonyme de deuil", précise-t-elle. Et de s'expliquer un peu plus : "Je serai moins présente sur les réseaux sociaux pendant un moment. J'ai perdu un ami et un membre de ma famille en trois jours. Je suis très attristée. Je vous fais des bisous, je vous aime."