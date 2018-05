Koh-Lanta All Stars : Ce qui s'est vraiment passé à la résidence du jury final

Depuis le lancement de l'édition All Stars Koh-Lanta : Le Combat des héros (TF1), les candidats ne cessent de se tirer dessus via réseaux sociaux interposés. Il faut dire que les diverses trahisons dans le jeu n'aident pas... Sur Instagram, Clémentine a alors décidé de dévoiler l'envers du décor de la résidence du jury final, où se retrouvent les candidats éliminés après la réunification.

Rappelons qu'ils ne sont que peu filmés et doivent combler le temps jusqu'à la fin du jeu. D'après les informations de la jeune sportive, chacun s'est occupé à sa manière ! "Dylan a mangé tout le frigo à son arrivée, et of course il est tombé malade", confie alors Clémentine. Quant à Candice, elle a "ramassé tous les coquillages de la plage, fait du coloriage et mangé toutes les petites saucisses des box déjeuner".

Yassin était apparemment "le king du Monopoly et des massages des mollets". De son côté, Alban a endossé deux rôles : celui du "mec aux 1 000 anecdotes" et celui du "relou des papouilles" ! Enfin, Clémentine s'est disputée "354 fois en 3 jours" avec Dylan. La jeune femme évoque également "des footings inoubliables" et "des visites de villages". "On a vraiment kiffé. C'est aussi ça Koh-Lanta. Loin des buzz, des histoires, des horreurs récentes. Retenons seulement le bon Koh-Lanta", conclut alors Clémentine.

Rendez-vous vendredi 18 avril 2018 dès 21h sur TF1 afin de savoir qui de Javier, Nathalie, Jérémy, Pascal ou Clémence rejoindra Clémentine, Candice, Dylan, Yassin, Alban et Cassandre dans la résidence du jury final.