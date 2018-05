EXCLU - Yassin (Koh-Lanta) : La révélation de Pascal en off qui a tout changé

Lors de l'épisode des destins liés, Yassin et Alban ont été éliminés de Koh-Lanta : Le combat des héros (TF1). Les deux aventuriers ont été bernés par leurs camarades Pascal, Javier, Nathalie, Clémence, Jérémy et Cassandre, qui leur avaient fait croire qu'ils étaient en sécurité. Cassandre, très proche de Yassin depuis le début du jeu, explique son choix de vote inattendu.

Rappelons que Pascal et Javier avaient remporté l'immunité, que la jeune femme était en binôme avec Nathalie et qu'ainsi elle ne pouvait plus que voter contre Alban et Yassin ou Clémence et Jérémy. Finalement, elle a suivi l'équipe et voté contre ses alliés. "Il faut savoir que ce vote, je l'ai immédiatement regretté lors du conseil parce que j'aime énormément Yassin et que j'apprécie Alban", lance-t-elle.

Malheureusement pour le duo, "une vérité" a été révélée à Cassandre peu avant le conseil. "Pascal m'a dit à son retour du confort que Yassin aurait éventuellement voté contre moi s'il avait fallu le faire pour aller plus loin, confie la jeune femme. Ensuite, on m'avait rapporté qu'Alban avait voulu sacrifier Clémence lors des Ambassadeurs. Je n'avais pas non plus apprécié." Deux choses qui l'ont aidée à faire son choix. "Ça a été un très gros dilemme, je n'ai pas été bien pendant plusieurs jours. On m'a donné l'explication qu'il me fallait à ce moment-là pour que je puisse trancher. C'est vrai que c'est malheureux et que ça aurait pu être fait différemment. Je le regrette", lâche-t-elle aujourd'hui.

Yassin n'était pas serein, il avait peur

Il faut dire que le comportement soudainement froid de Yassin lors du confort n'a pas aidé. "Avec de la réflexion, je me dis qu'il est vrai que Yassin était comme ça lors de sa première aventure, il n'était pas serein. Du coup lorsqu'on le voit à ce moment-là, il savait qu'il y avait des chances qu'il soit en danger, analyse Cassandre. C'est une réaction qui est normale car il a peur. Mais c'est vrai que malheureusement ça a été la petite étincelle qui a allumé le brasier."

Un autre point a fortement déplu à la complice de Clémence : "Les stratégies, on les a toujours faites tous ensemble. Yassin, pour se protéger, n'en parlait pas en public. Ça nous agaçait un peu car ça voulait dire que ça venait de nous. À un moment, ça devenait pesant, confie-t-elle. Par exemple, il était pour le fait d'éliminer Candice mais il a préféré ne rien dire par stratégie. Ça lui aurait permis d'aller plus loin, au mérite. C'est une stratégie comme une autre."

