Koh-Lanta Fidji : Fabian parle de son enfance : "On me nourrissait en cachette"

Dès le premier épisode de Koh-Lanta Fidji, Fabian avait bouleversé les téléspectateurs en racontant son enfance pour le moins chaotique. L'homme de 47 ans, né en Uruguay, avait expliqué que sa mère l'avait abandonné chez une grand-mère assez peu bienveillante jusqu'à ce qu'une femme l'adopte et lui donne tout l'amour dont il avait manqué jusque-là. Il en dit plus dans l'épisode du 22 septembre.

Les équipes étant reconstituées, le candidat est devenu Jaune et il a fait connaissance avec ses nouveaux partenaires de jeu. Lors d'une soirée passée sous les étoiles, il s'est aller à la confidence, revenant sur ses débuts tragiques dans la vie : "Mon arrivée au monde n'était pas forcément voulue. J'ai failli ne pas rester là. J'ai été jeté dès ma naissance dans un poulailler et puis j'avais quelqu'un qui me nourrissait en cachette parce que je n'avais rien à manger. Je n'ai pas parlé et je n'ai pas mangé jusqu'à l'âge de 6 ans."

Il a dévoilé comment son calvaire a pris fin : "Quand j'avais 5 ans, ça a pris feu. Ça m'a sauvé la vie car on a pu voir que j'étais enfermé au fond du jardin." Des propos suivis de quelque larmes.

On l'imagine, cette histoire peu commune a bouleversé tous les autres naufragés. Marvyn a réagi face à la caméra : "Il n'y a pas de mot pour expliquer ce qu'il a vécu. C'est un truc de fou. C'est un mec qui a un coeur énorme et je pense que c'est un combattant."

Depuis cette enfance terrible, Fabian a pris sa revanche sur la vie. "Je ne changerai rien car je n'en serais pas là aujourd'hui sans ça", avait-il d'ailleurs déclaré dans son portrait.