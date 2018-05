Koh-Lanta, les nuits surveillées : "Il y a eu des relations sexuelles..."

Depuis l'arrêt brutal et l'annulation du tournage de la future saison de Koh-Lanta ce 11 mai 2018 après une agression sexuelle présumée qui serait survenue dans la nuit du 4e au 5e jour de la compétition, les projecteurs sont actuellement braqués sur le programme produit par Adventure Line Productions.

Nos confrères du Parisien, intéressés par la vie nocturne sur le camp, ont souhaité interroger d'anciens participants et des membres de l'équipe sur le comportement de certains candidats. Si des aventuriers et Denis Brogniart avaient pointé du doigt une absence totale de libido lors de la survie, d'autres témoins ont apporté un récit moins catégorique.

"Des relations sexuelles ou amoureuses, il y en a eu au fil des émissions. Cela se sait, c'est un tout petit monde. Ce n'est pas fréquent mais cela n'a rien d'impossible non plus", a confié un technicien de Koh-Lanta. Comme le rappelle le quotidien, un membre de la production reste toujours à proximité des candidats, "à une cinquantaine de mètres", pour s'assurer qu'aucune séquence nocturne ne puisse manquer au montage, mais aussi pour s'assurer de leur sécurité. "Il est même arrivé qu'un candidat nous chipe en douce un truc à bouffer ou un coca dans notre sac, mais c'est rarissime", ajoute notre technicien anonyme.

Face à la polémique qui enfle, la source du Parisien fait tout de même part de sa stupéfaction. Certes, le programme joue avec les limites des candidats... mais au bout quelques jours seulement de compétition, ces derniers sont encore relativement maîtres d'eux-mêmes. "Le principe, c'est quand même de les affamer. Après, les esprits s'échauffent un peu, les sentiments, les affects sont poussés au maximum... Mais en quatre jours, on n'a pas du tout épuisé ses réserves", peut-on lire.

Nassim, un ancien candidat de l'édition de 2015, pointe un autre problème : le casting. Selon lui, les casteurs sont moins exigeants qu'auparavant et favorisent dorénavant les forts caractères et les personnages emblématiques plutôt que les sportifs. "Depuis deux ou trois ans, on prend moins de vrais sportifs et davantage de gens limites, beaux mecs, belles nanas. Qui s'y frotte, s'y pique", a-t-il regretté.

Pour rappel, ce n'est pas la première fois qu'un tournage de Koh-Lanta est brutalement stoppé. En 2013, un candidat de 25 ans était mort d'un arrêt cardiaque pendant la première journée de tournage au Cambodge. Le tournage avait aussitôt été arrêté par TF1 et ALP. Une semaine plus tard, le médecin chargé de veiller sur les participants s'était suicidé, estimant avoir été injustement mis en cause.