Koh-Lanta : Les salaires des aventuriers révélés

Koh-Lanta, ça rapporte gros aux aventuriers ! En effet, les candidats du célèbre jeu d'aventure de TF1 présenté par Denis Brogniart touchent tous un salaire. Mais alors que plusieurs montants sont évoqués, quelle est la somme perçue par les survivants en herbe ? Clémence Castel, qui compte trois participations et deux victoires à son actif, répond auprès de nos confrères du magazine Public.

L'amoureuse de Mathieu Johann, révélé dans la Star Academy 4, a touché entre 7 000 et 10 000 euros pour la dernière édition All Stars, Koh-Lanta : Le Combat des héros. "C'est dans cette fourchette. En tout cas pour un Koh-Lanta avec d'anciens candidats. Pour la première fois, c'était moins", lance Clémence Castel.

Une information qui rappelle les révélations de Dylan, également au casting de la dernière saison All Stars, dans Touche pas à mon poste (C8) en avril 2018. "On a tous un contrat où on signe pour la même chose et on a tous le même salaire. Pour le retour, c'était un petit peu plus cher. En tout, c'était 7000 euros, un truc comme ça", avait-il déclaré, précisant que ce salaire pouvait monter jusqu'à 10 000 euros. Et de révéler avoir, après négociations, "pris 27 000 euros".

Tous les candidats perçoivent ces salaires, peu importe la date de leur élimination ou départ inattendu. Alexia Laroche-Joubert, patronne d'ALP, la société de production de Koh-Lanta, avait mis les choses au clair concernant les sommes touchées par les aventuriers. "Tout le monde a été payé le même montant. Il y a eu beaucoup d'intox", avait-elle déclaré en avril 2018 auprès de nos confrères de Puremédias.

L'interview de Clémence Castel est à retrouver dans le magazine Public, en kiosque ce vendredi 22 mars 2019.