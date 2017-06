Koh-Lanta : "Orgie de burgers", "repas anarchiques"... le dur retour à la réalité

Fin 2016, les finalistes de Koh-Lanta Cambodge ont retrouvé leur famille après avoir vécu quarante jours à l'autre bout du monde. Affaiblis et affamés, ils ont aussi renoué avec la possibilité de manger en abondance. Une situation difficile à gérer comme l'ont expliqué les finalistes Mathilde, Clémentine, Vincent et Frédéric – qui ont tous perdu une dizaine de kilos pendant l'émission – à nos confrères du Parisien.

"En rentrant, j'ai pris quasiment 15 kilos en un mois", explique Vincent. Il faut dire que le sportif s'est fait plaisir ! "Je me souviens encore de la première orgie de burgers à Singapour avant de reprendre l'avion pour la France. Ensuite, pendant le mois de décembre, c'était no limit. Les fêtes, le fromage avec un petit verre de vin rouge, les poignées de M&M's après le dîner... on était tellement obsédés par la nourriture pendant l'émission que mon cerveau était encore choqué, en demande", décrit-il.

Même chose pour les autres candidats. Dans un entretien que Clémentine nous a accordé, la jeune femme avait expliqué : "Quand je suis rentrée, deux semaines après, c'était les fêtes de Noël. J'étais rassasiée complet après mes repas mais à chaque fois qu'il y avait un truc qui traînait sur la table, je me sentais obligée de le manger. Ce qui fait que je me gavais comme une oie et c'était hyper mauvais pour le transit. Je n'ai pas pris énormément de gras mais j'ai repris vite mes kilos. Par contre, j'ai été psychologiquement un peu atteinte parce que tout ce que je mangeais, après j'allais faire une heure de sport alors que je n'avais pas du tout les capacités pour courir, c'était un petit peu n'importe quoi."

Frédéric, quant à lui, s'est "jeté sur tout" pendant trois semaines. Le père de famille parle même de "repas anarchiques". De son côté, Mathilde elle s'est canalisée pour "ne pas devenir bouboule".

Heureusement, aujourd'hui tout est rentré dans l'ordre pour eux et c'est en forme que nous les retrouverons lors de la finale de Koh-Lanta, diffusée ce soir sur TF1.