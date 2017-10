Koh-Lanta : Un candidat mis en demeure par la production

On le sait, la nouvelle édition All Stars de Koh-Lanta est actuellement en cours de tournage aux îles Fidji. Alors que TF1 a gardé secrète la liste des participants, un ancien candidat en a trop dit. Résultat, Alexia Laroche-Joubert, présidente d'Adventure Line Productions, l'a mis en demeure.

Alors que des ex-Survivors ont été blacklistés pour participer à cette nouvelle édition, d'autres ont fait savoir via les réseaux sociaux qu'il ne s'étaient pas envolés pour le tournage en utilisant le hashtag "Jenesuispasunhéros". Et, Nessim, candidat de Koh-Lanta 2015, a même créé un compte Facebook, intitulé Les Kohpains, sur lequel était publiées "des photographies de nature à révéler des informations confidentielles sur le programme", a fait savoir l'avocat d'ALP. Mis en demeure, Nessim a dû supprimer ces photos. "Vos agissements sont dès lors susceptibles de recevoir plusieurs qualifications juridiques et de faire l'objet de poursuites judiciaires", a poursuivi l'avocat comme on peut le lire sur le compte Twitter du jeune homme.

Toujours sur ce réseau, il a répondu : "Votre Conseil indique notamment que la diffusion d'information relative au programme serait fautive et vous causerait un préjudice. Mais fautive de quoi en fait ???! (...) Je voius remercie de m'indiquer les obligations qui pourraient nous lier à vous et votre boîte de prod ? Oups, il n'y en a plus."