Kristen Bell sauve les proches de collègues stars face à l'ouragan Irma !

Alors que l'ouragan Irma faisait route vers la Floride, l'actrice Kristen Bell, en tournage d'un film dans la ville d'Orlando, s'est démenée pour accueillir plusieurs personnes menacées. L'ex-star de Veronica Mars a logé tout un groupe de personnes dans son hôtel.

Sur Instagram, l'acteur Josh Gad (La Belle et la Bête) a posté une cliché de Kristen faisant un selfie avec ses propres parents et a expliqué en légende le beau geste de l'actrice. "Kristen Belle a ce soir littéralement sauvé mes parents et ma famille entière de l'ouragan Irma. Alors qu'ils étaient piégés en Floride, elle a pu leur trouver une chambre dans son hôtel d'Orlando et elle les a sauvés, mes frères, ma belle-soeur, ma nièce et mon neveu. On n'en fait plus des gens comme cette fille. Merci Kristen. Tu es vraiment un ange envoyé de loin", a-t-il écrit.

Dans la foulée, l'actrice Jennifer Carpenter (Dexter) a elle aussi expliqué avoir pu mettre ses proches à l'abri grâce à Kristen Bell. "Ma grand-mère et ma tante étaient prêtes à affronter Irma avec leurs casques de vélo sur la tête et Kristen a réussi à trouver un moyen de les loger !!", a-t-elle commenté. La star dit avoir demandé de l'aide à sa collègue après avoir vu ce qu'elle avait fait pour les proches de Josh Gad. Kristen Bell a aussi partagé des photos sur les réseaux sociaux, dévoilant qu'elle avait fini par sympathiser avec une grande partie des clients de son hôtel !