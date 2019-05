Kylian Mbappé et l'argent : ses revenus et ses avantages colossaux au PSG

Il a 20 ans seulement : Kylian Mbappé est déjà champion du monde de football et évolue au sein du prestigieux Paris Saint-Germain. C'est l'un des meilleurs footballeurs de sa génération. Arnaud Hermant, grand reporter à L'Equipe et spécialiste du PSG, publie une biographie du footballeur, Mbappé le phénomène (le 9 mai aux éditions de L'archipel), dont le Journal du dimanche s'est procuré quelques pages savoureuses qui détaillent les revenus du joueur au sein de son club.

Arnaud Hermant confirme que Kylian Mbappé, en passant de Monaco à Paris au cours de l'été 2017, a touché le jackpot et multiplié ses gains par 13. Et ce n'est pas fini : "En 2019-2020, une nouvelle augmentation est prévue, portant son salaire brut mensuel à 1 625 836 euros." Un salaire qui continuera d'augmenter régulièrement. Ce sont 20,7 millions d'euros qu'empochent le jeune homme par an avant impôts.

Evidemment, à ces revenus fixes s'ajoutent des revenus publicitaires, mais aussi des primes et des avantages. Au PSG, il existe une prime d'éthique pour les joueurs. Sorte de bonus pour bonne conduite notamment envers les supporteurs : les saluer est l'une des règles d'obtention de cette prime avait expliqué le club au Parisien. Dans le cas de Kylian Mbappé, elle représente la somme de 1,4 million d'euros pour la saison 2018-2019. Un supplément non négligeable comme la prime Ballon d'or, s'il décrochait le titre, qui s'élève à un peu plus de 1 million.

30 000 euros, c'est cadeau !

Notre confrère de L'Equipe énumère également les nombreux avantages dont bénéfice le champion du monde à Paris : des frais de déménagement à son arrivée, 5 places VIP pour sa famille pour chaque match, etc. Le plus impressionnant est cette prime de 30 000 euros mensuels à utiliser comme bon lui semble, le loyer ou un chauffeur.

Plus étonnant encore pour les novices du monde du football, la protection offerte par le PSG en cas de redressement fiscal ou de hausses des impôts. "Le PSG s'engage à payer son joueur si ce dernier a été mal conseillé dans ses placements (...) Pour garantir le salaire net de son joueur, le club remettra la main à la poche si Mbappé devait être assujetti à des impôts supplémentaires", écrit Arnaud Hermant.

Mieux vaut être bien entouré et cela semble être le cas de Kylian Mbappé dont les parents sont très présents. Le Figaro rapportait récemment, alors qu'il venait de rencontrer la légende Pelé, que sa mère lui interdisait de s'acheter une Ferrari parce qu'il était trop jeune. "Elle veille au grain, confiait un proche, surveillant son fiston comme le lait sur le feu, l'empêchant de céder à l'ivresse de la gloire (...) Madame Mbappé valide tous les choix de Kylian. Elle pense qu'il est trop jeune pour avoir une Ferrari lorsqu'il aura le permis et préférera qu'il porte une montre qui ne soit pas la version la plus chère ou la plus voyante."