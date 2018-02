Kylie Jenner bientôt mariée à Travis Scott ? Les plans de la jeune maman révélés

Près de deux semaines après l'arrivée de leur fille Stormi, née le 1er février 2018 à Los Angeles, Kylie Jenner (20 ans) et Travis Scott (25 ans) prévoient-ils de passer à l'étape supérieure de leur relation ?

Alors que des rumeurs les disaient fiancés et prêts à se marier, la star de télé-réalité et le rappeur n'auraient finalement pas l'intention de sauter le pas. Selon les informations publiées le 7 février par le magazine People, le couple tient surtout à se concentrer pleinement sur l'éducation de sa fille. "Il n'y a rien qui presse. Ils profitent juste de leur petite famille", a confié un proche.

Mieux, on apprend que même s'ils sont très amoureux l'un de l'autre, les tourtereaux ne vivent néanmoins pas sous le même toit. "Kylie et Travis n'habitent pas officiellement ensemble. Il a sa propre maison. Mais ils ont trouvé une bonne organisation pour co-parenter et les choses se passent à merveille. Ils sont ensemble et très heureux", a-t-on ajouté.

Tyga, son "premier amour"

Kylie Jenner avait rencontré Travis Scott en avril 2017, peu de temps après son énième rupture avec celui qui avait partagé sa vie pendant trois ans, le rappeur Tyga. Si les choses sont allées très vite avec Travis Scott, leur relation n'aurait rien à voir avec l'idylle qu'elle vivait autrefois avec son "premier grand amour". "Kylie avait beaucoup de problèmes de confiance avec Tyga. Il était son premier amour et elle était obsédée par lui, mais elle n'a jamais eu l'impression qu'elle pouvait lui faire confiance à 100%. Avec Travis, les choses ont évolué très vite, même si elle était encore en train de se remettre de sa relation avec Tyga", a-t-on poursuivi.

Au final, sa rencontre avec l'interprète d'Antidote a aidé Kylie Jenner à "grandir". "Travis est très protecteur à l'égard de Kylie, et sa famille l'a vite intégrée aussi. Kylie est devenue plus mature depuis qu'elle est tombée enceinte. Elle est moins dramatique que lorsqu'elle était avec Tyga", a-t-on conclu.

Dans un même temps, la jeune maman est réapparue en public pour la première fois en cinq mois, samedi 10 février à Calabasas. Accompagnée de sa BFF Jordyn Woods, la petite soeur de Kim K a affiché unr silhouette déjà retrouvée, dix jours après son accouchement. Les photos sont disponibles sur le site TMZ.