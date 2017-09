Kylie Jenner enceinte : Kris Jenner botte en touche, Tyga fait la sourde oreille

Avec l'arrivée en début d'année 2018 de deux bébés supplémentaires au sein du clan, Kylie Jenner étant supposément enceinte, la très médiatique famille Kardashian-Jenner ne risque pas d'être à court de buzz. Pourtant, sur ce sujet précis, elle ne s'affiche guère...

Alors que Kim Kardashian et Kanye West se refusent toujours à confirmer officiellement qu'ils ont fait appel à une mère porteuse pour avoir un troisième enfant, la révélation par les médias américains (l'hebdomadaire de référence People et le site champion du scoop TMZ.com en tête) de la grossesse de Kylie Jenner, à seulement 20 ans et après tout juste cinq mois de relation avec le rappeur Travis Scott, 25 ans, a fait l'effet d'une bombe. Le jeune couple attendrait une petite fille dont la naissance serait prévue en février prochain et aurait partagé son enthousiasme avec son entourage dès le mois de juillet dernier.

Les premiers intéressés n'ont pas réagi et font profil bas, même si Kylie Jenner ne s'est pas privée d'accompagner son chéri à Las Vegas, où il se produisait samedi soir (23 septembre 2017) à l'occasion du iHeartRadio Music Festival. La supposée future maman s'est toutefois faite bien discrète, s'abstenant de poser lors du photocall officiel de l'événement et faisant une arrivée en catimini, avec une tenue rendant impossible toute observation d'un éventuel baby bump, comme on le constate en découvrant des photos produites par le Daily Mail.