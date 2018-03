Kylie Jenner : Le prénom de son bébé éclaboussé par un scandale sexuel...

En choisissant de baptiser son premier enfant Stormi lorsqu'elle a accouché le 1er février dernier (le bébé porte le nom de son papa Jacques Webster, alias le rappeur Travis Scott), Kylie Jenner était loin de se douter que l'actualité déborderait de détails embarrassants évoquant la liaison de l'actrice porno Stormy Daniels avec le président Donald Trump.

Depuis plusieurs semaines, la star du X multiplie les déclarations compromettantes et s'impose dans les colonnes de la presse à scandale pour rendre publique sa liaison avec l'homme politique de 71 ans, cherchant à faire invalider par la justice un accord de confidentialité qu'elle avait signé à l'époque de leur relation adultère. Pour rappel, Stormy Daniels a révélé qu'elle avait entretenu des rapports avec Donald Trump entre 2006 et 2007, bien avant son élection, donc, et peu de temps après la naissance de Barron (12 ans), le fils qu'il a eu avec Melania.

Si les révélations de la sulfureuse blonde deviennent de plus en plus gênantes pour le clan Trump, elles le sont également pour la famille Kardashian-Jenner si l'on en croit Radar Online. Dans un ton très dramatique, le site affirme en effet que Kylie Jenner (20 ans) "regrette le prénom de son bébé Stormi" après la grande introduction médiatique de Stormy Daniels. Pire, ce serait la momager du clan Kris Jenner qui s'en mordrait le plus les doigts, elle pour qui tout un empire s'est construit à partir du nom Kardashian.

Réputation et enjeux financiers

"Kris Jenner pensait que Stormi était un prénom mignon pour le bébé de Kylie en février dernier, lorsqu'elle est née, mais maintenant elle le déteste", a glissé une source, qui ajoute que la femme d'affaires de 62 ans est "fatiguée" de voir le prénom "Stormy" dans les gros titres pour évoquer une star du porno. "Les noms sont quelque chose de très important dans la famille Kardashian-Jenner. Ils attendent des semaines pour dévoiler les noms de leurs bébés afin de se laisser du temps pour les déposer légalement et s'assurer des futurs contrats, a ajouté l'informateur.

Désormais, Kylie et Kris Jenner n'espèrent qu'une chose : que le phénomène Stormy Daniels reparte aussi vite qu'il est venu. "C'est drôle qu'une autre Stormy ait débarqué au même moment pour devenir le nom de star porno le plus connu au monde. Kris est horrifiée et espère que le scandale partira pour que leur Stormi récupère le nom. Les prénoms de bébés représentent de l'argent, et ce prénom était juste un mauvais timing, admettons-le", a-t-on conclu.