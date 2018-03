Kylie Jenner, ses premiers selfies avec Stormi : un duo trop craquant

Le 4 mars 2018, après avoir présenté officiellement sa fille Stormi Webster, Kylie Jenner dévoilait furtivement, via une story Instagram, sa bouille irrésistible, fruit de ses amours avec le rappeur Travis Scott. Mais ce 23 mars, c'est un autre cap que la star des réseaux sociaux a franchi...

La soeur de Kendall Jenner et demi-soeur de Kim Kardashian a en effet posté ses premiers selfies avec Stormi. Et l'événement est à marquer d'une pierre blanche, quand on sait que chez les Kardshian/Jenner, le selfie est une institution (ce sont elles qui ont popularisé ce phénomène 2.0). Trois clichés en noir et blanc sur lesquels la star de télé-réalité, productrice, styliste, et femme d'affaires de 20 ans pose avec son nouveau-né, bientôt âgée de 2 mois. Et on ne va pas se le cacher, le duo est très craquant !