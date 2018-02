Kylie Jenner maman : Son frère pas au courant de sa grossesse...

Dans la famille Jenner, il n'y a pas que Kylie qui attire toute l'attention en ce moment en raison de la naissance de son premier enfant, Stormi, le 1er février. Brody Jenner fait partie de la célèbre fratrie, fils de Caitlyn Jenner et de l'actrice Linda Thompson. Ce dernier a révélé à TMZ, alors qu'il allait prendre l'avion à l'aéroport de Los Angeles, qu'il n'avait pas encore fait la connaissance de ce nouveau membre. Un tonton pas pressé de découvrir sa nièce ? Il faut dire qu'il n'était pas au courant que sa demi-soeur était enceinte...

Kylie Jenner a caché au monde entier sa grossesse afin de vivre cette période loin du stress des médias et des réseaux sociaux. La jeune femme de 20 ans a manifestement tellement verrouillé la communication qu'elle n'a pas informé son frère non plus. Mais il n'a pas l'air de lui en vouloir plus que ça, expliquant au site Internet que leur famille était très occupée et que c'était un simple problème d'agenda. Cela fait même deux ans qu'ils ne se sont pas vus ! Tout va bien entre eux et il ne manquera pas de trouver un créneau pour faire un bisou au petit ange bien gâté de Kylie et de Travis Scott.

Reste à savoir si l'ex-vedette du programme télé Laguna Beach: The Hills va informer sa petite soeur de la date de son futur mariage avec Kaitlynn Carter – s'il est toujours de mise (les fiançailles remontent à 2016)...