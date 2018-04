Kylie Jenner : Premier vol en jet privé avec sa fille Stormi

Stormi Webster s'est déjà familiarisée avec les Kardashian et ses cousins Mason, Penelope, Reign (enfants de Kourtney Kardashian et Scott Disick), North, Saint et Chicago (enfants de Kim Kardashian et Kanye West). Elle a notamment fêté Pâques en leur compagnie le week-end dernier.

Toujours selon People, les parents de Stormi ont choisi de continuer à vivre séparément. "Bien que nouveaux parents, Kylie et Travis sont toujours dans une nouvelle relation", a confié une source au site américain. Elle ajoute : "Stormi leur a permis de se rapprocher, sans aucun doute."