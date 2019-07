Kylie Jenner : Son bébé Stormi (1 an) déjà mannequin pour Harper's Bazaar

Kylie Jenner (21 ans) pose avec sa fille Stormi (1 an) et sa mère Kris Jenner sur la couverture du magazine Harper's Bazaar Arabia (juillet-août 2019). À tout juste 1 an, le bout de chou de Kylie, né de son histoire avec Travis Scott, pose déjà comme une grande. Déjà à la une d'un des plus grands magazines de mode, la petite fille est sagement assise sur les genoux de sa maman. Elle porte une robe à l'imprimé léopard, tout comme sa mère et sa grand-mère.

Interviewée sur son nouveau rôle de maman, la créatrice de Kylie Cosmetics déclare : "Quand je suis devenue mère, ma vision de la vie a complètement changé. Mon regard sur ma mère a changé et j'apprécie tout ce qu'elle a fait pour moi. Maintenant, je peux comprendre ce qu'elle ressent pour moi, comment elle m'aime et quelle est la force de son amour pour tous ses enfants, à cause de mon obsession pour Stormi."

Trois générations Kardashian, une couverture

Très proches l'une de l'autre, Kris (63 ans) et Kylie posent complices et affichent leur amour sur papier glacé. L'ex de Bruce Jenner confie à propos de sa fille : "Nous avons toujours été très connectées émotionnellement et spirituellement et nous avons ce lien incroyablement fort. Mais je pense qu'en vieillissant, notre relation change un peu. Et je veux juste qu'elle sache que je suis toujours là pour la guider et l'aider avec tout ce dont elle a besoin."

Suivie par plus de 139 millions d'abonnés, Kylie est dans le monde de la télé-réalité depuis l'âge de 9 ans. Interrogée sur le manque d'intimité de sa vie (filmée par la série Keeping up With the Kardashians), elle répond : "J'aime mes fans et nous avons une relation très forte. J'aime partager et inspirer et amener les gens dans ma vie. Je me sens vraiment obligée de faire ce que je fais."