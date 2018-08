Kylie Jenner : Une invitée de son anniversaire finit aux urgences

Vendredi 10 août 2018, Kylie Jenner fêtait ses 21 ans. La superstar a célébré sa majorité la veille lors d'une grande fête, entourée de sa famille et ses amis. Mais une invitée a précipitamment quitté cette soirée mémorable, en brancard et à bord d'une ambulance...

La jeune femme s'appelle Tammy Hembrow, a 24 ans et est Australienne. Tammy faisait partie des chanceux conviés à la fête d'anniversaire de Kylie Jenner. Elle a quitté le Delilah, restaurant où avait lieu la soirée, après le dîner de Kylie Jenner, à cause d'une urgence médicale. La jolie blonde a été photographiée à sa sortie de l'établissement, allongée sur le ventre sur un brancard et emmenée par une ambulance. La cause de son départ n'a pas encore été communiquée.

Tammy Hembrow est mannequin et influenceuse sur les réseaux sociaux. Elle possède également une marque de vêtements, Saski. La jeune maman de deux enfants est une connaissance de la grande famille Kardashian. Elle a déjà posé pour la marque Good American, fondée par Khloé Kardashian.

Pour Kylie, les festivités ont donc commencé au restaurant Craig's et se sont poursuivies au Delilah. La compagne du rappeur Travis Scott et maman de la craquante Stormi (6 mois) a notamment reçu en cadeau une voiture Rolls-Royce et une moto Can-Am Spyder.