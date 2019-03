L'amour est dans le pré: Didier, vierge, "pourrait voir une prostituée, mais..."

Parmi les agriculteurs de L'amour est dans le pré 2019 (M6), Didier a surpris les téléspectateurs lors de son passage à l'antenne. Cet éleveur de vaches limousines dans l'Aveyron a révélé à Karine Le Marchand être vierge. Une confidence qui a interpellé. Auprès de nos confrères de France Dimanche, il se livre...

"Je ne comprends pas pourquoi les gens ont réagi comme ça. À 56 ans, je suis encore vierge. Et alors ?", lance Didier. Et de s'expliquer : "Je suis un grand timide. Devant une femme qui me plaît, je suis incapable de dire un mot." Friand de blagues grivoises, l'agriculteur passe parfois pour un "expert en matière de sexe". En réalité, "c'est tout le contraire car [il n'a] jamais consommé" ! Didier aurait pu depuis longtemps sauter le pas, encouragé par des proches... "Bien sûr, je pourrais draguer sur Internet ou pire, comme me l'ont suggéré des copains, aller voir des prostituées, déclare l'agriculteur. Mais je suis trop romantique pour ça."

En participant à L'amour est dans le pré, il espère trouver celle qui partagera le reste de sa vie. Didier rêve d'une femme "féminine avant tout, avec des cheveux longs", mais surtout "simple et naturelle, sans artifice". "Et je l'imagine douce et sensible, comme moi !", poursuit-il. L'heureuse élue devra aussi avoir entre 40 et 60 ans. "Mais à vrai dire, je n'ai pas d'exigences particulières, du moment que je tombe sous son charme...", conclut Didier.

