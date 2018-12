L'amour est dans le pré : Rupture pour Julie et Jean-Michel !

Après presque deux ans de relation, Julie et Jean-Michel de L'amour est dans le pré 2017 se séparent. L'éleveuse de chevaux qui doit être aujourd'hui âgée de 35 ans a annoncé la nouvelle sur Facebook avec un message très touchant.

La candidate, qui est aussi une spécialiste des soins énergétiques, a fait savoir sur Facebook : "Cette relation si karmique qui nous lie depuis bientôt deux ans dans cette vie mais surtout depuis tant et tant de vies arrive au bout du chemin... L'amour de nos âmes est là, si fort mais si faible face à la souffrance de nos vies passées... nous n'aurons pas réussi à tout réparer dans cette vie, mais nous aurons la satisfaction d'avoir essayé et d'arrêter avant de nous blesser à nouveau... cet amour que je porte à Jean-Michel mais à qui je demande de garder le silence par peur de souffrir à nouveau n'aura pas suffi au vue de nos si grandes différences, lui l'homme de la ville face à moi petite agricultrice..." Et de poursuivre : "Même l'amour des chevaux n'aura pas réussi à nous rapprocher au contraire... c'était pour moi une première vraie histoire. Et j'aurais beaucoup appris à ses côtés... j'espère que l'avenir saura nous sourire à tous les deux enfin... vous avez été les premiers spectateurs de notre rencontre, je voulais vous raconter combien j'aime cet homme et je crois qu'il m'aime aussi... mais que ça ne suffit malheureusement pas toujours à trouver le bonheur..."