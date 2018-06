La mort de Mouss Diouf -– Sa veuve Sandrine : "Je ne suis pas remise"

Le 7 juillet 2012, on apprenait avec tristesse la mort de Mouss Diouf, emporté par la maladie à l'âge de 47 ans. Sandrine Diouf, sa veuve, a toujours été aux côtés de l'acteur de Julie Lescaut pendant son combat. Six après son décès, la jeune femme n'a pas cessé de penser à lui. Ce vendredi 8 juin 2018, elle s'est d'ailleurs confiée sur l'absence de son mari qui lui pèse beaucoup.

Pour nos confrères de Télé Star, Sandrine Diouf a révélé qu'elle n'avait pas su remonter la pente : "Je ne suis pas remise. Pour moi, Mouss est là en permanence. Je n'arrive pas à tourner la page et à refaire ma vie. Mon travail m'a beaucoup aidée à ne pas sombrer. Aujourd'hui, je suis bien chez moi avec mes enfants." Affectée, la jeune femme n'est pas prête à vivre une nouvelle relation : "Je crois qu'il n'y a pas de place pour une nouvelle vie de famille, et peut-être qu'il n'y en aura jamais. Mais, ce n'est pas grave, je ne suis pas malheureuse. Je n'ai pas peur de la solitude."

Fort heureusement, Sandrine Diouf garde le sourire grâce à son fils de 13 ans, Isaac, qui veut avoir la même carrière que son père. Acteur en herbe, il rend sa mère très fière ! "Isaac en a parlé un jour avec Véronique Genest, avec qui je suis toujours en contact. Elle lui a conseillé de se mettre au théâtre pour voir si ça lui plairait. Puis, il y a eu un casting à Marseille pour Ronde de nuit (un téléfilm en production pour France 3), et il a été pris", a-t-elle déclaré. Sandrine Diouf assure qu'il a "beaucoup de répartie" et qu'il est "très à l'aise". "C'est vraiment la copie de son papa. Il est très mature pour son âge, quand on le voit, on ne s'imagine pas qu'il n'a pas de père. (...) J'ai l'impression que Mouss est rentré dans le corps d'Isaac pour continuer d'être avec nous", a-t-elle ajouté.

En conclusion, Sandrine Diouf affirme qu'elle a renoncé à la succession de son mari car elle "était épuisée par ce combat". "Je ne voulais plus me battre pour l'argent", a-t-elle confié. Aujourd'hui, la veuve de Mouss Diouf n'est plus en contact avec la famille de ce dernier. Comme elle le dit, la jeune femme est "bien sa tête" et "épanouie avec ses enfants".

