Lââm en colère : "Mais m***e, vous voulez quoi ?"

Lââm n'a pas apprécié l'une des confidences de Géraldine Maillet, dans Touche pas à mon poste (C8). Le 16 mai dernier, la chroniqueuse de Cyril Hanouna assurait que les candidats de The Island Célébrités (M6) avaient touché entre 15 000 et 40 000 euros.

Des chiffres qui seraient faux si l'on en croit Lââm, candidate de l'émission de survie. Furieuse, la chanteuse de 46 ans – apparue méconnaissable dans le programme – s'est exprimée sur twitter. Elle en a aussi profité pour pousser un coup de gueule : "Déjà les chiffres sont faux. Je ne suis pas plus riche en ayant fait The Island. De plus, il est normal d'être payé, comme tous les Français. De plus, même pour de l'argent, je ne ferais pas n'importe quoi. (...) Nan franchement, je suis en colère de voir ça. En France, maintenant c'est la mode. On parle toujours des salaires des artistes comme si on avait volé l'argent de la poche des Français !!!! Mais merde, vous voulez quoi pour qu'on gagne notre vie, qu'on braque des banques ???"

Lââm regrette que le salaire des candidats fasse plus parler que l'aventure en elle-même. Puis, elle a assuré qu'elle n'aurait jamais accepté de participer à un "programme pourri où il faut montrer ses fesses et emballer des mecs" : "Je ne l'aurais jamais fait même pour 1 million de dollars."

Le message est passé !