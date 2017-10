Lady Gaga amorce son retour : Petit short en strass pour briller en studio

Dans le même temps, l'interprète de Perfect Illusion a donné des nouvelles rassurantes à ses millions de fans. Le 12 octobre, Lady Gaga a publié plusieurs photos sur sa page Instagram, en petit short en jean en strass signé Juicy Couture. La star a retrouvé le chemin du studio, la meilleure des thérapies. "Je me suis tellement amusée en studio. Je me suis sentie telle une étoile comme celles dans le ciel", a-t-elle commenté, affichant un sourire, pour le plus grand plaisir de ses little monsters.