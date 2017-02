Lady Gaga : La star du Super Bowl, égérie de Tiffany & Co. !

La mode aime Lady Gaga, qui le lui rend bien ! La chanteuse prête son visage à Tiffany & Co. et apparaît sur la nouvelle campagne publicitaire de la marque américaine, qui sera dévoilée à l'occasion du Super Bowl LI (51).

Lady Gaga ajoute une ligne à son impressionnant CV mode. La superstar de 30 ans s'associe à Tiffany & Co. dont elle incarne la nouvelle collection de bijoux, Tiffany Hardwear. Elle a été photographiée par David Sims et se met en scène dans un film de campagne d'une minute, dont Tiffany & Co. a publié un teaser.

"Je veux constamment défier le statu quo, c'est en moi. J'aime le changement. 'Parler de sa créativité est prétentieux' : je ne pense pas du tout. Je trouve ça valorisant et important", affirme Lady Gaga dans cette première vidéo de quinze secondes. La version complète sera diffusée à la mi-temps du Super Bowl, quelques instants avant le début du show de l'artiste.

À six jours de la rencontre opposant les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Falcons d'Atlanta – et de son spectacle –, Lady Gaga est toujours en pleins préparatifs. Elle partage sur Instagram plusieurs photos de ses répétitions et des coulisses de l'événement.

Comme Beyoncé en 2016, Lady Gaga se dressera bientôt face aux dizaines de milliers de spectateurs et millions de téléspectateurs de la finale NFL. Le NRG Stadium de Houston, théâtre du Super Bowl 51, accueillera plus de 70 000 heureux détenteurs de billets.